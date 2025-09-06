「黒・グレー」どっちも欲しい！【無印良品】洗濯機で洗える！「キレイめスカート」

シンプルなリブ編みのスカートは、秋コーデに重宝しそう。なかでも、今回紹介する【無印良品】のスカートは、洗濯機で洗えるからデイリー使いにぴったりです。お手入れ楽ちんなのにキレイめにも決まる見た目で、大人世代のワードローブにマッチするはず。思わず色違いで揃えたくなりそうな、魅力たっぷりの1枚です。

秋コーデで活躍させたいリブ編みスカート

【無印良品】「洗えるミラノリブ編みスカート」\4,990（税込）

ストンとしたシルエットで合わせやすい、リブ編みのナロースカート。ロング丈と後ろスリット入りのデザインが、大人のカジュアルシーンにマッチします。シンプルだからこそ着回しが利き、ほどよく厚みのある素材で高見え。ニュアンスたっぷりのグレーは、ブラックシャツと合わせて大人モードに楽しめる1枚です。

キレイ見えするのに扱いやすいのが嬉しい

きちんと感があるのにデイリーにも使いやすい、それこそがこのスカートの魅力。洗濯機で気軽に洗えるお手入れのしやすさが魅力です。ブラックなら引き締まった印象に。ジャケットやシャツと合わせればオフィスシーンでも活躍してくれそう。レーヨン混の「チクチクしにくいやわらかい肌ざわりが特長」（公式サイトより）なのも高ポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M