俳優で歌手のデヴィッド・ドゥカヴニー(65)が、２月に結婚していたことを認めた。お相手はフローリストのモニーク・ペンドルベリー(31)。今年初め、２人がそれぞれ左手に結婚指輪らしきものをはめている写真が公開され、結婚の噂が広まっていたが、今回デヴィッド本人が事実を明かした。



【写真】確かに！2月には結婚指輪がキラリ♡隣にいるのは懐かしいモルダー捜査官！

『Ｘ-ファイル』などで知られるデヴィッドは、テレビ番組『トゥデイ・ウィズ・ジェナ・アンド・フレンズ』に出演した際、司会者から「今年ご結婚されたそうですね。おめでとうございます」と祝福され、「２月に結婚したんだ。ありがとう」と応じた。



番組には、新たに出版した詩集『アバウト・タイム』のプロモーションのために出演。モニークについて書かれた詩があるかと問われると、「いや、ない。面白い話なんだけど、今朝ここに来る途中、アマゾンの売上をチェックしていたら、僕が『ナンバーワンの愛の詩人』って書かれていたんだ」「馬鹿げてるよね。だって、他に愛の詩人がいないんだから、僕が『１人中の１人』ってことになる」と冗談交じりに語った。



デヴィッドは、元妻ティア・レオーニとの間にウェスト(26)とキッド(22)という２人の子どもをもうけており、モニークとは2017年から交際を開始。これまで公の場で一緒に姿を見せることはほとんどなかった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）