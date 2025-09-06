元フジテレビで渡邊渚アナウンサーが、9月1日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】渡邊渚アナにドキッ 気になる～

自身のインスタグラムに、同日発売となったデジタル写真集「Re:水平線」の表紙画像を掲載。「6月に発売した1st写真集『水平線』が好評を呼び、今回、完全未公開カット160ページのボリューム満点なデジタル写真集を出すことになりました。」と報告した。



「週プレ」が公開した画像は、白シャツを脱ぐと、シャンパンゴールドが眩しい姿を見せる大胆なショット。「身体が美しく見える写真が多めで、見応えあるものになっていると個人的には思ってます！」とコメントした。「週プレ」公式サイトのインタビューでも「見どころでいうと意外と攻めているカットもあるとかですかね（笑）。」とアピール。「紙の写真集で泣く泣く載せ切れなかった、いい写真もたくさん収録されていますし、また違った表情も楽しんでいただけたら！デジタル版も見応えのあるものになっていると思います！」と思わせぶりに語った。



同号では溝端葵が表紙＆巻頭グラビアを担当。花城奈央、美澄衿依（みすみ・えりい）、鷲見友美ジェナ（すみ・ともみじぇな）、おかもとまり、永遠縁（とわえ）もあも登場している。



（よろず～ニュース編集部）