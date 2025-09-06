かつて日本でも活躍した美女レスラーが抗争相手と壮絶な場外乱闘。顔面から血を流しながら怒りをあらわにする様子に観客も騒然となった。

【映像】美女レスラー、ブチギレ“流血キャットファイト”

注目を集めているのは27歳の若手女子レスラー、ブレイク・モンローだ。“ザ・グラマー”の愛称で知られるブレイクは、6月4日にWWE第3のブランド「NXT」に電撃加入。日本や他団体で名を轟かせた上での鳴り物入りで既に抜群の存在感を発揮している。

そんなブレイクは日本時間9月2日に開催された「NXT」で因縁を燃やすジョーディン・グレイスと大乱闘に。ジョーディンの試合直後にリングに現れて即座に殴り合いとなった。

セキュリティが2人を制止して引き離したが、ブレイクは顔面から流血する事態に。血まみれとなった状態で座り込んでジョーディンを睨みつけ、怒りで震えていた。

ブレイクがNXTで初めて見せたブチ切れ状態にファンは「このブレイクを待ってた」「血出てるけど大丈夫か」「めっちゃキレてるな」「血まみれになってる」といったコメントが集まった。

