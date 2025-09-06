¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Ä¡×¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢½ãÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÏÇË²õÎÏÈ´·² ¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤Î°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ä¡×´¿´î¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬9·î6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤®¡Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¹¥´¤¹¤®¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß
¡¡¸µ¤Ð¤ó¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ÎÎ®Æá¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLulumerry¡×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡¢½ãÇò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ò¸Ø¤ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¸ª¤Ë³Ý¤±¡¢¹õ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤ä¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâÃæ¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤ä¡×¤Ê¤É¤Î´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï2001Ç¯9·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¥Ô¥Á¥ì¥â¥ó¡Ù¡ØPopteen¡Ù¡Øegg¡Ù¤Ê¤ÉÍÌ¾»¨»ï¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ëå¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤æ¤¤¾®ÃÓ¡×¤³¤È¸ÅÀî·ëºÚ¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¡Ö⽇ËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯8⽉¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ë¾åºÇ⼤µé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£MC¤ÏEXIT¤ÈÏÉ¸«ÎèÆà¡£Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤äÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¡¢»°µÈºÌ²Ö¤Û¤«¡¢¥é¥¤¥Ö¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆILLIT¡¢FRUITS ZIPPER¡¢ME:I¤Ê¤É¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
