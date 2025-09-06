俳優・沢村一樹の次男・野村康太が9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。抜群のスタイルを武器にランウェイを闊歩すると、客席から歓声が上がった。

【映像】“身長184cm”野村康太の抜群スタイル

TGC中盤の「TGC SPECIAL COLLECTION 2」に登場した野村。ベージュのロングトレンチコートを主役に、インナーにはブラックのジャケットを重ね着。ボトムは光沢感のあるシルバーのワイドパンツで、クールな表情も合わせてモードな雰囲気を演出した。

「これはイケメン！」「スタイル良」

存在を放ったランウェイに、視聴者からは「康太くんきたーー！！！！」「野村康太イケメンすぎ」「これはイケメン！」「スタイル良」といった反響が寄せられている。

野村は、2003年11月30日生まれの東京都出身。俳優業のほかに「第38回メンズノンノモデルオーディション 準グランプリ」に輝くなどの実績を持ち、身長184センチという抜群のスタイルを武器にモデルとしても活躍している。父は俳優の沢村一樹。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）