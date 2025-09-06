遊んで飲んで内定ゲット!? 人気パーティーゲーム「ウェイウェイらんど！」最新作は『就活』がテーマなんだって
最近カードを引いてお出かけ先を決めたり、プロポーズの言葉を作って遊んだりする、カードゲームやボードゲームが人気ですよね。
今回は友だちと自宅で楽しめる、すごろくパーティーゲーム「ウェイウェイらんど！」の新作をご紹介。第3弾となる「ウェイウェイらんど！3」では、大学4年生の就職活動をテーマにゲームが展開されています。
気になる方は、「クライナーファイグリング」の公式オンラインストア、またはドン・キホーテの一部店舗でゲットしてみてくださいね。
「ウェイウェイらんど！」ってどんなゲーム？
「ウェイウェイらんど！」は、ドイツ発のリキュール「クライナーファイグリング」を使う、Z世代向けの宅飲みすごろくゲームです。
シリーズ第1弾は『大学生編』として、キャンパスライフを舞台にしたストーリーが繰り広げられ、第2弾では『社会人編』として働き始めた日常を題材にゲームが展開。
恥ずかしい話や武勇伝など、さまざまなお題（命令）が散りばめられたマスを進みながら、ゴールを目指しますよ。
コマ代わりになるのは、「クライナーファイグリング」のかわいい小瓶たち。
ゲーム内には乾杯マスなども用意されていますが、小瓶はコマとして使い、飲み物はノンアルドリンクで楽しむのもOKです。
新作「ウェイウェイらんど！3」は就活がテーマ
シリーズ最新作「クライナーファイグリングアソートパック ウェイウェイらんど！3」（税込4180円）は、大学4年生の『就職活動』が題材。
YouTuberで作家の酒村ゆっけ、さんが、マスのお題を監修した本作では、『第一志望の内定も欲しいけれど、遊びや恋も手放したくない！』、そんな就活時期に多くの人が直面する“人生の選択”を、存分に盛り込んだ内容になっていますよ。
本商品は、すごろくシート1枚と、コマとなる「KleinerFeigling 20ml」（オリジナル×2本、ココビスケット×2本、レッドベリーサワー×2本、アナナスサワー×2本、ブルーベリー×2本、レモンサワー×2本）がセットです。
すごろくシートとスマホがあればすぐに遊べるよ
サイコロ無しで遊べるという手軽さも、このゲームの魅力。
スマホから特設サイトにアクセスすれば、タップ操作で進むべきコマ数を表示してくれますよ。
プレイ時間は25分〜90分程度で、プレイ人数に応じて長くなるため、少人数でサクッと遊んだり、大人数でワイワイ盛り上がったりしてみてくださいね。
友だちの誕生日会や旅行先など、みんなが集まる場所に「ウェイウェイらんど！3」を持ち込んでみてはいかが？
「クライナーファイグリングアソートパック ウェイウェイらんど！3」購入はこちら
https://shop.ctraum.co.jp/
参照元：僕と私と株式会社 プレスリリース
