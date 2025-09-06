ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Î´é¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¸µ¿ÀÆ¸¥é¥¤¥Í¥¹¤Ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆüËÜÀï¤È´Ú¹ñÀï¡×¤È¸½ÃÏ»æ
2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÇÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¡£
º£·î¤ÏWÇÕ¶¦ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¤È¤Î2Ï¢Àï¤òÀï¤¦¡£
6Æü¤Ë¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØESPN¡Ù¥á¥¥·¥³ÈÇ¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯WÇÕ¤Î´é¡¢¥é¥¤¥Í¥¹¤ËºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥é¥¤¥Í¥¹¤Ï2018Ç¯¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÇÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢2024Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½¾·½¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£
2018Ç¯¡¢Èà¤ÏFIFAÁí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤¬WÇÕ³«ºÅ¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¸å¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Í¥¹¤Ï¡ØËÍ¤Ï¥á¥¥·¥³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¤Ç¤¹¡£Êì¹ñ¤ÇWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤É´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¡¢¶¦ºÅÈ¯É½»þ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2018Ç¯¡¢¥á¥¥·¥³¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤ÈFIFA¤Ï¡¢¥é¥¤¥Í¥¹¤ò2026Ç¯WÇÕ¤Î´é¤ËÁª½Ð¡£¤³¤ÎºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤¬¡¢Èà¤Ï2024Ç¯°Ê¹ß¡¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î¸½¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Î¶¥ÁèÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Í¥¹¤ËºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Í¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥é¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢2022Ç¯WÇÕ¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÁª¹Í¤ÇÈà¤òWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¤ÇÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¤Î´õË¾¤òºÆ¤ÓÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆüËÜÀï¤È´Ú¹ñÀï¤Ç¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥á¥¥·¥³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¹â¤Î´î¤Ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·üÌ¿¤ÊÅØÎÏ¤¬É¬Í×¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤³¤½¤¬¡¢ËÍ¤é¤ò¤½¤ÎÉñÂæ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¥é¥¤¥Í¥¹¤Ï°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¥é¥¤¥Í¥¹¤Ï2018Ç¯9·î¤Ë¼å´§18ºÐ¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸µ¿ÀÆ¸¡£¾®ÊÁ¤Êº¸Íø¤¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤é¤È¤âÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
2019Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤â¡¢²¤½£¤Ç¤Ï³èÌö¤Ç¤¤º¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¹ñ¤Î¥Æ¥£¥°¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÉüÄ´¡£
º£²ó¤¬WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£