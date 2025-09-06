将棋のプロ養成機関・奨励会の第77回三段リーグ最終日は6日、東京都渋谷区の将棋会館で最終日が指され、14勝4敗の岩村凛太朗（19）、13勝5敗の生垣寛人（22）、片山史龍（しりゅう＝21）、10勝8敗の山下数毅（かずき＝17）の4人が10月1日付での四段昇段（プロ入り）を決めた。片山、山下は次点2回でフリークラスからのスタートとなる。

岩村は居飛車と振り飛車を使い分ける独特の棋風を持ち、「個性の強さを捨てず、トップ棋士になっていきたい」と目標を語った。詰め将棋の解答選手権で藤井聡太王将（23）＝7冠＝に次ぐ準優勝の実績もあり「指し将棋とは別物ですが、希望を感じている」とにこやかな表情。生垣は振り飛車党で「新しい振り飛車を模索していきたい」と意欲を示した。

第70回リーグ以来の次点となった片山は「終盤で人を驚かせる将棋を指すことある。そこに注目してほしい」と自己PR。竜王戦ランキング戦5組決勝進出の活躍ですでにプロ資格の権利を得ていた山下は「権利行使を決めたのはごく最近。一局一局、少しずつ内容をよくして結果につなげたい」と静かに話した。