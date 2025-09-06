『TGC』辻ちゃんの長女・希空、平成姫ギャル姿を披露
タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女・希空（のあ／17）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【全身ショット】絶対領域ちらり！“平成ギャル”な希空
希空は、プリントTシャツにパーカーを羽織り、レースタイツを合わせた平成スタイリングで登場。小さめのティアラをちょこんと乗せ、ラメバックを掲げるなど姫ギャル感満載だった。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
