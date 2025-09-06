◇セ・リーグ 巨人5―4中日（2025年9月6日 バンテリンD）

巨人の吉川尚輝内野手（30）が9回に劇的な決勝打を放った。チームは1点を追う9回2死から5連打で逆転。5連打目の勝ち越し打を放った吉川は試合後「みんなでつないでいたんで…いいところに飛んでくれたので。こういう結果になって良かったです！」と興奮気味に語った。

1点を追う、9回2死無走者。あと1死で敗戦の場面で巨人打線が驚異の執念を見せた。4番・岡本が左前打、岸田が中前打、そして中山が右前打と崖っ縁から3連打で満塁に。ここで代打・坂本が起死回生の同点打を放ち試合を振り出しに戻した。

沸きに沸く巨人ベンチ。ここで終わらせるわけにはいかない。同点でなおも満塁で打席に入った吉川は、絶対守護神・松山に追い込まれての5球目、144キロのフォークに食らいついた。打球は一、二塁間の深いところで二塁手・田中がダイビングキャッチし一塁へ送球も、吉川が先に一塁を駆け抜けた。その間に三走・岸田が勝ち越しの生還。坂本の同点打に続き巨人ベンチはお祭り騒ぎとなった。

決勝打となった一打を振り返った吉川は「いや、もうね“何とかなってくれっ”と思ったんで、何が起きたか分かんなかったんですけど」と興奮の場面を回想。「みんな諦めずにやっていたんで。やっぱりそれがいい形になって、いいピッチャーから9回に点を取れたことはチームとしてはいいことだと思います。明日も打てるように、みんなで頑張っていきたいなと思います。ご苦労さまでした！」と、相手の絶対守護神を前にしてもチーム一丸となって諦めない姿勢を示すことができた9回の攻撃、そしてシーズン60勝目に胸を張った。