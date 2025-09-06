DeNA¡¦ñ¥¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸Å²ì¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇÍá¤Ó¤ë¡ÄÂçÌð»á¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×
¡¡6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ DeNA¡Ý¥ä¥¯¥ë¥È¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÂçÌðÌÀÉ§»á¤¬¡¢DeNA¡¦ñ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ñ¥¤Ï0¡Ý1¤Î6²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄÍ´¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐÈÄ¡£¥ª¥¹¥Ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤¬¡¢Â³¤¯»³ÅÄÅ¯¿Í¤Ë»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Å²ìÍ¥Âç¤Ë1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿³°³Ñ¤ÎÊÑ²½µå¤ò¥é¥¤¥ÈÁ°¤Ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Ö¥·¥ó¥«¡¼¤¬¿¿¤óÃæ¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹´ó¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Äã¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±¦Êý¸þ¤Ë¸Å²ì¤ÎÊý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥ß¥¹¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡ÂçÌð»á¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ëñ¥¤Î»È¤¤½ê¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍÞ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÅÙ¶»¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¹Ô¤¯¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÍ¸ú¤Êµå¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÅê¤²´Ö°ã¤¨¤¿¤é¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë