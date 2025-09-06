¤Û¤ó¤³¤ó£ö£ó¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤Ü¤ÃÈ¯¤« ¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É½ä¤ê¡ÖÁªµó¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ä¤¾¡ª¥¢¥Û¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Û¤ó¤³¤ó¤¬£¶Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ö¤Û¤ó¤³¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡×¤ò¹¹¿·¡£¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤ÎàÀÐÇË¹ß¤í¤·á¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ»³¤Ï£´Æü¤Î¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡ª£ó£í£é£ì£å¡Á¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î»²±¡Áªµó¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤¬Éé¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÏÎ¢¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö·ë¶É¡¢Î¢¶â´Ø·¸¤ÎµÄ°÷¤È¤«¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤È¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼¡¡¢¡ØÀÐÇË¼¤á¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤ó¤³¤ó¤Ï¡ÖÃÝ»³·¯¤È¤¤¤¦»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤·¡¢»¿Æ±¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í°ã¤¦¤Ê¤È¤«»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¸À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ï¡ËÎ¢¶âµÄ°÷¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËãÀ¸ÇÉ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÅÞ°÷¤¬¸À¤¦¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¸«¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¡£¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ù»ý¼Ô¤ÎÊý¤«¤é£³£°£°£°Ëü±ß¡Ê½µ´©Ê¸½Õ¤Î°Ç¸¥¶âÊóÆ»¡Ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡¢Á´Á³ÀâÌÀÀÕÇ¤¤â¡Ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡£Ì¾ÍÀ´þÂ»¤ÇÁê¼ê¤òÁÊ¤¨¤ì¤Ð¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡¢»ÊË¡¤Î¾ì¤Ë½Ð¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ê¤ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢àÎ¢¶âµÄ°÷á¤¬ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¡Ö¤½¤ì¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢½°±¡Áª¡¢ÅÔµÄÁª¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¡©¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤«¤é¤Ä¤Þ¤é¤ó¡×¤È°ì³å¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÀÐÇË»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡Ö»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤Ã¤Æ¡£²¿¤ÇÁªµó¤ËÉé¤±¤Æ¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¥Ð¥«¤«¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Í¤ó¡ª¡¡Áªµó¤¬°ìÈÖ¤ÎÀ¤ÏÀ¤ä¤¾¡ª¡¡¥¢¥Û¤«¡ª¡ª¸À¤¦¤Í¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£²ó¤ÏÃÝ»³·¯¤ÏÉÔ¸«¼±¤ä¤È»×¤¦¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î£³£°£°£°Ëü±ßÉÔµºÜÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤â²Ì¤¿¤µ¤º¡£¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Ê¤éÁ´°÷¤Ç¤Ã¤»¡¢¤³¤ì¡×¡Ö¼¡´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£ÃÝ»³·¯¤Ë¤Ï¡£¤¤¤¤¤³¤È¸À¤¤¤Ï¤ë¤Î¤Ë¤Í¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£