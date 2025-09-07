『エイリアン：ロムルス』（2024）監督のフェデ・アルバレスが、この続編ではメガホンを取らない予定であることがわかった。米にて語った。

アルバレスは『ロムルス』で共同脚本を勤めたロド・サヤゲスと共に執筆を進めていたが、この度「完成した」と報告。「ただ、今回は監督をバトンタッチするつもりです」と明らかにした。「僕はプロデュースを務めるつもり。リドリー・スコットと一緒にね。共同で製作をするつもりです。今は新しいフィルムメーカーを探しているところです」。

『ロムルス』は『エイリアン』と『エイリアン2』の間を舞台に、最悪の究極生命体に襲われる若者たちの密室パニックを描いた。続編では、その惨劇を生き延びたキャラクターたちの“その後”が描かれる。以前アルバレスは「まだ『エイリアン』シリーズで見たことのない場所に行って、まだ見たことのないものを発見する」と意気込みを。

「リドリーを除けば、今までもそういう流れだったと思います。一本作ったら、次の人にバトンを渡すんです」とアルバレスが語るように、このシリーズではリドリー・スコットからジェームズ・キャメロン、ヴィッド・フィンチャーやジャン＝ピエール・ジュネへと監督の座が引き継がれてきた。

その伝統に則るように、アルバレスは次作で監督の座からは降り、脚本と製作を手がける。「『ロムルス』で始まった物語が本当に大好きだから、その物語を書きました。あの物語の続きをやりたい。大好きな物語だから、ガッツリやってくれる監督を見つけたいんです」と、プロデューサーとしての業務がすでに始まっていることを示唆した。

シリーズからは、初の実写ドラマである「エイリアン：アース」が スターで配信中。関連性が期待される映画『プレデター：バッドランド』は2025年11月7日に日本公開予定だ。

『エイリアン：ロムルス』はディズニープラスで独占配信中。