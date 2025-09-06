ACEes、サプライズでステージ初登場「TGC」20周年ソング「Biggest Party」初披露【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】ACEes（エイシーズ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】ACEes「TGC」サプライズ登場
TGC20周年セレブレーション公式サポーターに就任したACEesは、サプライズでTGCに登場。モニターにメンバーの顔が映し出されると、会場には大きな歓声が響き渡った。カラースーツの衣装姿でtimeleszの「人生遊戯」からスタート。浮所飛貴の「行くぞTGC！」の呼びかけでファンの熱気は一層高まった。
続けて披露したのは嵐の「言葉よりも大切なもの」。美しい歌声を響かせながらランウェイトップに登場し、観客を近距離で盛り上げた。
その後、MCを務めるお笑いコンビ・EXITが登場し、「飛貴『ラヴィット！』と全然違うじゃん」とツッコまれた浮所飛貴は「これが本業です！」とアピール。TGC初出演となった深田竜生は「ずっと出たかったステージですし、僕自身も初めてだけどACEesとして出るのも初めてなので、夢だったのですごい光栄に思います」と思いを語った。また、メンバー全員でランウェイを闊歩し、嬉しそうな表情を見せる場面もあった。
そして最後にはTGC20周年セレブレーションソング「Biggest Party」を初披露。海外のスタッフが携わっているという同曲は英詞が多用されており、爽やかに、また間奏ではクールにダンスをし、会場を魅了した。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
M1.人生遊戯（timelesz）
M2.言葉より大切なもの（嵐）
M3.Biggest Party
【Not Sponsored 記事】
