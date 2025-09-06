辻ちゃん長女・希空（のあ）平成風“姫ギャル”コーデで魅力全開 レースタイツで美脚披露【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】辻ちゃん長女、レースタイツで美脚透ける
平成を感じさせる黒×ピンクの文字入りパーカーにプリントTシャツ、ミニ丈スカートにレースタイツを合わせたスタイリングで登場した希空。小物には、ヒョウ柄とピンクのラメバッグ、頭にはティアラを合わせ、“姫ギャル”感をプラスしていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆希空（のあ）、姫ギャルコーデ披露
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
