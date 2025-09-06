松井愛莉、結婚発表 お相手はモデル・KOHEI
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の松井愛莉（28）が6日、自身のInstagramを更新。モデル・KOHEIとの結婚を発表した。
【写真】松井愛莉、夫と足元を映した2ショット
松井は「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております。今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」と直筆署名入りの文書で報告した。
またKOHEIも自身のInstagramにて「この度、結婚する運びとなりました。お世話になっている皆様への感謝を改めて胸に刻み、さらに精進して参ります。今後ともご指導いただけますよう、宜しくお願い致します」とつづり、2人の足元を映した2ショットを添えた。
松井は1996年12月26日生まれ、福島県出身。2009年「第13回ニコラモデルオーディション」グランプリを受賞し、2013年「ゼクシィ」6代目CMガールに抜擢。これまでファッション誌「Ray」や「GINGER」のモデルを務めてきたほか、ドラマ「オトナ高校」（テレビ朝日／2017年）、「社内マリッジハニー」（MBS／2020年）、「⻄園寺さんは家事をしない」（TBS／2024年）など女優としても話題作に出演している。
KOHEIは1997年生まれ、宮城県出身。2016年にモデルデビューし、2017〜18年秋冬ロンドン・メンズ・ファッション・ウイークでランウェイデビューを果たし、数々のファッションショーで活躍している。（modelpress編集部）
