全世代にぶっ刺さる!? 家族4人が入れ替わる、ほっこり爆笑コメディ

「入れ替わってる!?」ってセリフに聞き覚えありません？ そう、『君の名は。』。あれをはじめ、『転校生』や『パパとムスメの7日間』とか、男女入れ替わりでジェンダーギャップをコメディにした名作はいくつもあるんですよ。が、ジェネレーションギャップの入れ替わりで名作といえば、堅物な母親とロックな娘が入れ替わっちゃう『フォーチュン・クッキー』。あれから20年以上経たないと作れなかった最強入れ替わりコメディが『シャッフル・フライデー』なんですよ。

家族4人がシャッフル入れ替わり！

祖母・母・娘世代の4人が入れ替わるこの作品。ジェイミー・リー・カーティスやリンジー・ローハンをはじめ、『フォーチュン〜』のオリジナルキャストが挑んだ続編なの。といっても、ご安心。前作の知識ゼロで大丈夫！ むしろ知らないほうが純粋にシャッフルを楽しめるはずなので〜。

シングルマザーのアンナと娘ハーパーは、ばぁばのテスと3人で支え合って暮らす仲良し家族。でも、ハーパーには問題ありで、転校生リリーと犬猿の仲。小競り合いが拡大して、アンナが学校に呼び出されちゃう。そこで、アンナはリリーのパパと出会ってフォーリンラブ。あれよあれよと言う間にアンナとリリーのパパは婚約しちゃうのね。黙ってられないのはハーパーとリリー。セラピストのテスが仲を取り持とうとするけど、急にできっこない。そうこうしているうちにアンナ独身最後のパーティ。怪しい占い師にみてもらったテスとアンナ、そしてハーパーとリリーはそれぞれ予言を託されるの。すると翌朝……ハーパーは母のアンナと、リリーはテスと入れ替わり！ 元に戻す方法を知る占い師を探そうとするんだけど……ってお話。反抗期世代と親世代のギャップだけでなく、そこに言葉足らずでいがみ合う青春時代の失敗や親世代の青くない現実的なロマンスなどなど、ファミリーコメディのおもしろ要素を全部盛りしてるの。これまでこすり倒してきた2人の入れ替わりを、4人のシャッフルにしたことによって、こんなにも楽しく、そして全世代にぶっ刺さるストーリーにするなんてマジ天才！

特にご覧いただきたいのは、物語の本筋じゃないんだけど、女性ならではのエピソード。出演するジェイミーとリンジーも言ってたんだけど、この作品、主人公4人が女性で監督も女性ってことがとても意味あるんですよ。たとえば最年長のテス。現役バリバリでセラピストの仕事をしている彼女は、仕事をしながらも娘と孫のために尽くそうと日々奮闘。だって、ばぁばとしてはシングルマザーの娘を応援したいじゃない（若干うざいけど）。そんなテスにもパートナーがいて、彼はいい人なんだけど自分のこと以外は関心薄め。すでに仕事をリタイアして悠々自適のくせに、テスたちに何かが起きてることを知ってて傍観してるのね。こういうジェンダーギャップをさらっと描くことができちゃったのは、女性キャストと女性監督がじっくり話し合って作り出したおかげなんですって。シャッフルしちゃったコメディっていう物語の本筋ではないにしても、既存のジェンダー観に潜むちっちゃな問題をあぶり出しているのが快いのよね。ほっこり爆笑確実なので、デートでも女性同士でもご覧になって〜。

『シャッフル・フライデー』

監督/ニーシャ・ガナトラ 出演/ジェイミ ー・リー・カーティス、リンジー・ローハン、ジュリア・バターズ、ソフィア・ハモンズ、マニー・ジャシントほか 9月5日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開。Ⓒ2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.