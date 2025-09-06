少しカットするだけで簡単♡ しゃれた印象が叶う「韓国アイドル風くびれ巻き」のつくり方

夏から秋へファッションをチェンジしたら、ヘアスタイルもチェンジしたい…！そう思っているコも多いのでは…？そこで今回は、Ray♥Campus Girl・石井凜さんとともに「韓国アイドル風なくびれ巻き」のつくり方をお届けします。ちょっとの工夫で印象がガラッと変わるヘアアレンジをぜひチェックしてみて♡

ヘアチェンジでおんなみUP！

人気サロンのスタイリストに、トレンドのヘアスタイルを教わりました！

さらにみんなの髪のお悩みも解決♡

ほんの少しカットするだけで簡単にヘアチェンジができるから参考にしてみて。

担当していただいたのは...

SHIMA GINZA ANNEX＆SIX GINZA Vice Director／Executive Stylist・関口圭介さん

本人の特徴を生かした似あわせカットが得意。特にナチュラルでツヤのあるロングヘアのスタイリングが大人気。

透明感のあるやわらかなカラーもリピートが後を絶たないのだとか♡

Instagram：@sekiguchi_keisuke

INFORMATION

SHIMA GINZA ANNEX

住：東京都中央区銀座6-8-3 銀座尾張町TOWER 3F 
☎：03-5537-5701
営：平日 11:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
休：無休

【BEFORE】クセが気になるロングヘア

3ヵ月前に縮毛矯正をしたけど、最近はクセが出てきているのが気になっています。

髪の量はちょっと多めで、太さは普通かな。

ヘアメイク手順

薄くなってクセが出ていた毛先を3cmほどカット。髪に厚み・重みを出す。

45mmのヘアアイロンで髪の毛先を外ハネに。次は毛先から上に向かって波巻きを3〜4段行う。

ストレートアイロンで顔まわりの髪は外巻きに。

韓国アイドルで流行中の波巻きを外巻きと混ぜることで、今っぽいしゃれた印象のくびれ巻きが完成！

【AFTER】韓国アイドル風なくびれ巻き

「韓国アイドル風なくびれ巻きをデイリーに落とし込む！」（スタイリスト・関口さん）

意外と難しい韓国アイドル風なくびれ巻も、少しだけ毛先を扱いやすくカットして、この手順で巻いていけば、ふんわりとした立体感と抜け感のある仕上がりに♡

顔まわりに動きが出ることで小顔効果も狙えて、写真映えもばっちり！

撮影／廣瀬拓磨（Pygmy Company） 文／柿沼奈々子、杉山春花

