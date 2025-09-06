【占星術】はなんて読む？読めそうで読めない…！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「占星術」はなんて読む？

「占星術」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、「せ」から始まります。 いったい、「占星術」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「せんせいじゅつ」でした！ 占星術とは、黄道十二宮の位置や月・惑星の運行によって、人生・社会などについて吉凶を占う占いのことです。 そんな占星術は大きく「西洋占星術」と「東洋占星術」に分けられます。 西洋占星術とは、ギリシアやヨーロッパで発展し、生年月日を基に天体の配置をホロスコープ（天体配置図）で分析し、その人の生まれ持った運命や人生の傾向を占う占術の総称のこと。 一方で東洋占星術は、西洋占星術とは異なるアプローチで、特に中国などアジア文化圏で発達した十干、十二支、五行、九星などの要素を重視して個人の運命を占う占術の総称のことですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》

