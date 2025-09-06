◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日４―５巨人（６日・バンテリンドーム）

巨人の田中瑛斗投手が移籍後初勝利をつかんだ。

３―４の８回に６番手で登板。この回の先頭・山本に中前安打を浴びたが、代打・板山を空振り三振。８番・加藤を遊ゴロ。最後は９番・ロドリゲスを三ゴロに打ち取って無失点に抑えた。その後、９回に味方が逆転して、移籍後初勝利が舞い込んできた。

田中瑛は日本ハムから移籍して１年目の今季はシュートボールを武器に登板を重ね、これが今季５３登板目。ホールドの数は３０ホールドに到達するなど、フル回転でチームを支えている。

移籍後初勝利をつかみ、「まずチームが勝ったことが一番うれしいんで、それがたまたま僕が勝ち投手になったんですけど、うれしいです」と笑顔。この日は、先発・井上が早期降板となって、その後はリリーフ陣６人が無失点でつないた。「雰囲気はいつもと変わらず、チーム一丸となってというか、ブルペン一丸となっているところは変わらなかったので、任されたイニングをゼロで抑えるというところは、全員で一致している認識かなと。その通りいって良かったです」と振り返った。

「これからの試合も特に大事になってくるので、任されたイニングをゼロで抑えるというところは変えず、またこうやっていい結果に結びつけばいいなと思います」と意気込んだ。