俳優・岡部たかし（５３）が５日、甲子園球場での「阪神-広島」戦を前に、ファーストピッチを行った。９月２９日から始まるＮＨＫ朝ドラ「ばけばけ」に出演する岡部は、背番号「９・２９」のユニホームで見事なノーバウンド投球を披露した。

小、中は野球をしており、始球式は初めて。「スピードよりもコントロールを目指してたんですけど、やっぱり頭の中が真っ白になりましたね」とストライクでなかったことに、悔しがった。

自身のインスタグラムにも写真をアップ。「阪神甲子園球場でファーストピッチ ものすごい貴重な体験させてもらいました」と報告。「アイシングして寝ます。」と茶目っ気たっぷりで、「『ばけばけ』よろしくお願いします！９／２９スタートです！」とつづった。

岡部は昨年前期に放送された朝ドラ「虎に翼」でヒロイン・寅子の父、猪爪直言を好演。「ばけばけ」でもヒロイン・松野トキ（高石あかり）の父、松野司之介を演じる。司之介は松江藩の上級武士だったが、明治になると収入がなくなり、苦しい貧乏生活になるが、愛する家族のために不器用ながら奮闘する。