男性４人組ロックバンド・Ｔ−ＢＯＬＡＮの上野博文（６０）が肺がんのステージ４を患っていることが６日、分かった。所属レコード会社から発表された文書によると、上野は７月初旬に体の不調を感じ、かかりつけの医師のもとを受診。検査の結果、肺がんのステージ４で体の数カ所に転移が認められると診断された。診断後すぐに精密検査や転移部分への放射線治療を経て、現在は肺がんに対する投薬治療中。経過は良好だという。

上野は１０年前にくも膜下出血で倒れていた。重度の障害が残ることが予想されたが、本人の「ライブをやりたい！」という強い意思でリハビリに励み、奇跡の復活を遂げていた。本人はがんとうまく付き合いながら、ステージに立ち、全曲演奏することを目標に治療に励んでいる。９月から全国ツアー「Ｔ−ＢＯＬＡＮ ＬＡＳＴ ＴＯＵＲ ２０２５−２０２６ 終章 ＳＩＮＧ ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＨＩＴ ＪＯＵＲＮＥＹ ４７」も控えているが、どのような形で出演になるかは本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討していくとしている。

上野は文書で「この度は体調のことでご心配をおかけして、本当に申し訳ありません。そして、いつもＴ−ＢＯＬＡＮを支えてくれてありがとうございます。現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。これからも前を向きながら、９月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています。１０年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています。皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。『がんばります！』」と力強くコメントした。