「二代目橋幸夫 yH2」の公式X（旧ツイッター）が6日までに更新され、肺炎のため、4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）への思いをつづった。

「昨晩、橋幸夫さんが亡くなられました」と書き出し、「生前、僕たちのことを本当の息子のように可愛がってくれました」と振り返り、橋さんと「二代目橋幸夫 yH2」のメンバー徳岡純平、進公平、小牧勇太との写真を公開した。

続けて「二代目として、これからもより一層多くの方に、橋幸夫さんの名曲の数々が伝わっていくよう、歌い継いで参ります」と決意をつづった。

そして「橋幸夫さん、65年間の歌手生活お疲れ様でした。どうか安らかにお眠り下さい」と悼んだ。

「二代目橋幸夫 yH2」は、橋さんが「私が引退すると、恩師に頂いた沢山の楽曲が歌われなくなってしまうことが心残り」という想いから、オーディションで選ばれた徳岡純平、進公平、小牧勇太の3名で結成。23年9月に橋さんの代表作「恋のメキシカン・ロック」「恋をするなら」がデビューシングルとして発売された。