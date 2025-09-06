【放置！？子守り押し付け友】代わってくれる気配ナシ！空気を読んだけど…＜第11話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第11話 はぁ……！？
【編集部コメント】
これはちょっと……ヒドいですね。どうしてみんなミキさんに子守りを押し付けていることに対し、何も思わないのでしょうか。それも、穏やかに遊んでいられるタイプのお子さんならまだしも、人一倍手のかかるサラちゃんを押し付けて……。ミキさんはまだ気がついていないようですが、読者のみなさんはもう気がついていますよね。「エリナさんは子守り要員が欲しくてミキさんを呼んだ」と。ミキさん早く気がついてください。いいように利用されているだけですよ！
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
