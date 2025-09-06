à¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¾ïÏ¢á64ºÐÂçÊª½÷Í¥à¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¡×
¡¡À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢64ºÐÊÆ½÷Í¥¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖAugust(8·î)¡×¤È¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ë¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¼«»£¤ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥¢¥ê¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡×¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿½÷Í¥¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢(64)¡£
¡¡¥«¥ó¥Ì¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÀ¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤ÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸«»ö¤Ê64ºÐ!¡×¡Ö¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÈþ¤·¤¯¤ÆâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢´Ñ¤ë±Ç²è¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¤ÎÌ¾Á°¤âÃµ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤¹¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£