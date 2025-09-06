¡Ö´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¿¡Ä¡×À¸ÊüÁ÷¤Çà·ãÊÑá»Ñ57ºÐÇÐÍ¥¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤È±¿§¡×¡Ö¤³¤ì»÷¹ç¤¦¿Íµ®½Å¤¹¤®¤ë¤Ê¡×
¡¡À¸ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿57ºÐÇÐÍ¥¤Îà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤ËSNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÄ«¤À!À¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¡£¡Ö¥·¥Ó¥¦¹ñºÝ±é·àº×¡×¤ÎÉñÂæ·Î¸Å¤Î¤¿¤á¤Ë1¤«·îÈ¾°Ê¾å¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Î
¸ÅÅÔ¥·¥Ó¥¦¤ËÊë¤é¤·¤¿¡Ö³¤³°¤ÎÎ¹¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ÌÀ¤ë¤¤¿§¤ÇÄ¹¤á¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö½Ð³Ý¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÎ¹¥µ¥é¥À¤Îº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤µ¤Þ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤ÇÆ°¤±¤º¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ó¤Þ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤È±¿§¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¿¤Ó²á¤®¤Æ¤ÆÃ¯¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿»÷¹ç¤¦¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î¿Íµ®½Å¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Ö57ºÐ!?¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤â¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ò½Å¤Í¤¿½Â¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Îº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö´°Á´¤Ë´°Á´¤Ë´°Á´¤Ë¡¢ÌýÃÇ¤·¤Æ¤¿¡Äº´¡¹ÌÚÂ¢Ç·²ð¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤¢¤¡¤¡¤¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥»¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£