有終の美を飾ってみせる。バレーボール女子の世界選手権（６日、タイ・バンコク）、準決勝が行われ、世界ランキング４位の日本は同５位のトルコと対戦し、１―３で敗れた。４７年ぶりの決勝進出は逃すも、７日の３位決定戦で１５年ぶりのメダルを目指す。

１―２の第４セットは和田由紀子（ＮＥＣ川崎）、石川真佑（ノバラ）らの攻撃で優位に進めたが、終盤に逆転を許した。日本も何とかジュースに持ち込んだものの、最後はトルコの攻撃陣に屈した。チーム最多の２２得点を挙げた和田は「今までは自分たちで我慢して中盤に追いつける試合が多かったが、今日の試合はなかなか自分たちで我慢できなかった。あと１点が取り切れない、自分たちの新しい課題が出た」と悔しさをにじませた。

その一方で第１セットは日本ペースで試合を展開した。「一番は自分たちを信じて楽しんで試合をしようと（アクバシュ）監督からあった」と振り返り、粘りを見せた第４セットは「チームとしては３セット目が終わったあとにもう１回全員で集中し直した。４セット目の我慢はよかった」と収穫を口にした

個人としては「最後の１点、ブロックが来ても攻め切る技術が足りていなかった」と猛省。ただ、７日には３位決定戦を控えている。「この試合を通してまたもう１つ強くなれたら。自分たちはメダルを目標としている。自信を無くすのではなく、これを自信に変えて、切り替えてまた明日いい表情でバレーをしたい」と気持ちを切り替えた。