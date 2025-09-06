◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第５節 ＩＮＡＣ神戸５―０Ｃ大阪ヤンマー（６日・ノエスタ）

ＩＮＡＣ神戸とＣ大阪ヤンマーの「関西ダービー」はホームのＩＮＡＣ神戸が大勝し、３連勝とした。リーグ戦での通算対戦成績はＩＮＡＣ神戸が５戦４勝１敗となった。

前半１０分、ＩＮＡＣ神戸が左ＣＫから先制した。一度はＤＦにはじかれたボールをエリア手前に立っていたＭＦ成宮唯がシュート。これはＣ大阪ヤンマーのＧＫ山下莉奈に止められるが、こぼれ球をＤＦ水野蕗奈が頭で押し込んだ。さらに、１点リードの同２９分にはエリア手前でボールを奪うと、成宮がワンタッチでつなぎ、ＦＷ吉田莉胡が左足でネットを揺らした。

２点を追うＣ大阪ヤンマーは後半１１分、ＦＷ田子夏海がエリア中央からシュートを放つも、ＧＫ大熊茜の正面となり、悔しい表情を浮かべた。猛攻を続けるＩＮＡＣ神戸は同２０分に、吉田がＧＫを交わして右足でゴールに流し込むと、２分後には水野が左サイドから４点目を奪った。吉田は移籍後５試合３得点と量産し、得点ランキング上位に入った。

さらに、後半３４分にはＭＦ愛川陽菜が右サイドからダメ押しの今季２ゴール目。ＩＮＡＣ神戸は５―０と圧勝し、三菱重工浦和がマイナビ仙台に敗れたため、勝ち点１２で首位に立った。