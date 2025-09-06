松井愛莉、結婚を発表 お相手はモデル・KOHEI「お互いに支え合いながら歩んでいきたい」
俳優の松井愛莉（28）が6日、自身のインスタグラムを更新し、「応援してくださっているファンの皆様 いつもお世話になっている皆様 この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております」と発表した。
【写真あり】松井愛莉の結婚相手！モデル・KOHEI
続けて「今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」とつづり、「松井愛莉」と直筆で締めた。
お相手のKOHEIも自身のインスタグラムを更新し「この度、結婚する運びとなりました。お世話になっている皆様への感謝を改めて胸に刻み、さらに精進して参ります。今後ともご指導いただけますよう、宜しくお願い致します」と報告している。
松井は1996年12月26日生まれ、福島県出身。2009年、『nicola』のモデルオーディションでグランプリを獲得。同年、同誌の専属モデルでデビュー。10年4月から12年3月までアイドルグループ・さくら学院で活動。13年、結婚情報誌『ゼクシィ』のCMガールオーディションでグランプリに選ばれ、ゼクシィ6代目を務めた。
