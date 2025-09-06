【U18トップリーグ男子】仙台大明成が帝京長岡に逆転勝利…東山は1年生SGが躍動して快勝【9月6日結果】

9月6日、日環アリーナ栃木にて「U18日清食品トップリーグ2025」の2試合が開催された。

今大会初戦となった仙台大学附属明成高校は帝京長岡高校と対戦。試合序盤はトゥレイ モモドゥやジョベ パ マリックを中心としたオフェンスで帝京長岡がリードし、仙台大明成は34－42と8点ビハインドでハーフタイムへ。それでも後半に入ると、小田嶌秋斗や三浦悠太郎が得点量産して逆転に成功し、最終スコア84－81で仙台大明成が白星スタートを決めた。

個人スタッツを見ると、仙台大明成は三浦と新井慶太がともに16得点、檜森琉壱が15得点9リバウンド、佐藤颯太が13得点7リバウンド、小田嶌が13得点7アシストを記録した。一方の帝京長岡はモモドゥが14得点、マリックが11得点13リバウンド、藤田珀が13得点を挙げるも悔しい2連敗となった。

一方、東山高校と美濃加茂高校の試合は第2クォーターには東山が猛攻を展開。中村颯斗が10分間で13得点をマークすると、チームとしても28得点を挙げつつ、守っては美濃加茂を11得点に抑えることに成功する。後半も東山は逆転を許さず、最終スコア84－66で美濃加茂に快勝した。

東山は佐藤凪の弟で1年生の佐藤久遠がチームトップの23得点。中村が18得点で続き、藪元太郎も15得点を挙げた。美濃加茂はオラインカ オロラデが16得点21リバウンド、渡辺陽翔、大城執逢、大谷陽心がそろって12得点をマークしている。

■試合結果



仙台大学附属明成 84－81 帝京長岡



仙台明成｜15｜19｜25｜25｜＝84



帝京長岡｜18｜24｜21｜18｜＝81

東山 84－66 美濃加茂



東 山｜17｜28｜25｜14｜＝84



美濃加茂｜16｜11｜20｜19｜＝66