「初のランジェリーカットにも挑戦しました。撮影が始まる前は緊張していなかったんですが、始まった途端にすごく緊張したのを覚えています。こんなに自分をさらけ出したのは初めてなので、みなさんに私の本気が伝わったらいいなと思います」

SKE48の大村杏が初の写真集を発売する。ロケ地は微笑みの国・タイ。

「撮影の合間にルンルンでマッサージを受けに行ったのですが、叫びたいくらい痛くて……。ずっと『NO！』って言ってたんですけど伝わらなくて、こんなはずじゃない、って気持ちでした（笑）」

“あずあず” の10代最後の煌めきを収めた写真集。発売日で、20歳になる。

「20歳になったら家族とお酒が飲みたいです！ あと外見も中身も大人になりたい。母親のような強くて頼れる女性になりたいです」

大人に憧れている彼女だが、休日の過ごし方を聞くと、こんな答え。

「ゲームの『ひみつのアイプリ』に夢中で、ゲームセンターに行ってはカードをたくさん集めています」

まだまだ子供!? でも、そんなところもかわいい！

おおむらあんず

19歳 2005年9月20日生まれ 愛知県出身 SKE48 11期研究生として2022年お披露目。2024年、『愛のホログラム』で初選抜入り。同年、正規メンバーに昇格。ニックネームは「あずあず」。趣味は踊ること、可愛い洋服を探すこと。特技は笑顔と変顔。そのほか最新情報は、公式X（@omura_anzu_）、Instagram（@azaz__920）にて

※大村 杏1st写真集（タイトル未定）は秋田書店から9月20日発売

※写真集発売記念イベント

9月20日 東京・HMVエソラ池袋

9月21日 東京・書泉ブックタワー

9月23日 愛知・星野書店 近鉄パッセ店にて

※オンラインサイン会

9月19日 MUVUSにて開催

写真・佐藤佑一