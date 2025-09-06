先生泣いちゃったじゃん！


やましたひでこさんが救済！全巻集めたい夫のマンガが生活空間を圧迫！？

「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと、終活漫画で人気を博す漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが、趣味が行き過ぎて大変なことになったオタクの部屋に突撃！　断捨離と対極にあるオタクの習性に踏み込み、気分がアガるモノと暮らしのバランスを提案。

果たしてその集め方はモノを大切にしていると言える？　自身はもちろん、オタクな家族のモノに悩まされている人は必見です。

※本記事はやましたひでこ原案・監修、カレー沢 薫漫画の書籍『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』から一部抜粋・編集しました。

人物紹介


■いつまでも同棲できない全方位モンスターオタク

兎野さんの困りごと

捨てられるものは捨てたんですけど、モノが減らないんですよね…

救済難易度87％


そんな先生のために


オタクの部屋というより


一体何オタク？


「諦観」では


ご自身を慈しむ気持ちが全くない！


この部屋は推しグッズが雑に扱われ


■＜迷えるオタクを救済!＞やましたひでこのアドバイス

やましたひでこのアドバイス


捨てられないなら、捨てないで結構！

捨てたくないなら、捨てないで良し！

けれど、この室内の有様は恐ろしく無惨！

捨てたくないというのは、モノを惜しむ気持ち。

モノを惜しむというのは、モノを愛で慈しむ気持ち。

残念ながら、この室内の惨状には、愛でる気持ち、慈しむ気持ちのひとかけらもありません。

なにより、ご自分をまったく慈しんではいないよう。

こんな状態の部屋に自分を住まわせているなんて、自分で自分をいじめているのと同じですね。

「片づかない、片づけられない」云々のレベルではなく、まるでセルフネグレクト、まるで自作自演の虐待。

どうぞ、彼氏からの愛を素直に受け取って、この有様から脱出してくださいますように。

捨ててはならないのはモノではなく、ご自身の存在とお互いを愛する気持ちだけですから。

【著者プロフィール】

■やましたひでこ：クラター・コンサルタント。東京都出身、石川県在住。大学在学中に入門したヨガ道場で、心の執着を手放す行法哲学「断行・捨行・離行」に出逢う。その後、この行法を日常に落とし込み、片づけ術「断捨離」として応用提唱。2001年より、「断捨離セミナー」を全国各地で展開。

■カレー沢　薫：漫画家、コラムニスト。漫画「ひとりでしにたい」で、第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。東京都写真美術館の広報誌別冊「ニァイズ」とコラボ中。

原案・監修＝やましたひでこ、漫画＝カレー沢 薫／『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』