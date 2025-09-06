「まさか自分が写真集を出せるなんて、夢にも思わなかったです。写真集の撮影は、生まれてきていちばん楽しい時間でした。私が自分の人生を振り返るときに思い出すのは、この写真集を撮っていた瞬間なんだろうなと思います」

あざとかわいい顔立ちに、100センチのバストで、グラビア界で存在感を増し続ける世良ののか。そんな彼女の思いが詰まった1st写真集が、まもなく発売される。台湾のビーチやホテル、夜市など、さまざまなシチュエーションで撮影し、見事なプロポーションを披露している同作。なかでも驚かされたのが、シースルーの衣装越しに露わになったバストトップ！

「今回はちょっぴり大胆になってみました。恥ずかしかったけど、本当の自分をさらけ出せた、大切な1冊になっています」

その思い、受け取るべし。

せらののか

26歳 1999年3月16日生まれ 神奈川県出身 T155・B100W58H93 2021年、「ミスiD2021」のネクストグラビアクイーン賞を受賞。現在までグラビアアイドルとして人気を博す。最新情報は、公式X（@pia__nono）、公式Instagram（@pia__nono）にて

※世良ののか1st写真集『ののかっぷ。』は小学館より9月19日に発売

※発売記念イベントが9月28日（日）13時〜東京・神保町の書泉グランデで、オンラインサイン会が同日17時から開催

写真・鈴木ゴータ