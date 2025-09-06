「写真の撮影は、一つの作品を作っているような感覚ですね。私はグラビアを見るのが好きで、好みは小柄でかわいい感じの人なんです。だから、私みたいなタイプに需要があるのかという不安はずっとあるんですけど」

山崎あみはそう話すが、品のある顔立ち、抜群のプロポーション、多彩なポージングと、需要しかない。

「撮影のお話をいただいたからにはと、ジムに通い始めたり、大好きなラーメンを食べるのをやめてみたり、私なりに気合いを入れて準備をしました。プライベートではまず行かない（笑）、海での撮影は生まれて初めてだったので、楽しんでできました。自分の体で好きなパーツを強いて言うとお尻なので、もっと桃尻にしたいと思っています」

元々「面白いことが好き」だった。それを再認識したのが、4年以上ラジオ番組でメインDJを務めた経験だ。

「番組を続けていくとリスナーさんとの距離がどんどん近くなり、それが嬉しかったですね。同じ事務所の芸人さんたちと一緒にやっていたので、放送事故と言えるくらいスベってしまったときもケラケラ笑っていたりと、すっかり素を出してしまって（笑）。でも、そのギャップが好きとリスナーさんに言っていただけたり、本当に素敵な場所でした。だから、ラジオをまたやりたいですし、コメディのお芝居のような、お客さんの反応が感じられるお仕事をやっていければと思います」

やまざきあみ

28歳 1997年1月19日生まれ 東京都出身 T170 音楽大学在学中に情報番組のお天気キャスターに抜擢され人気に。モデル、タレント、女優、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍している。そのほか最新情報は、公式X（@_ami_yamazaki_）、公式Instagram（@__ami.yamazaki__）にて

