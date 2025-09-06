伊波杏樹 1stアルバム『Fiesta』のアナログレコードが発売決定！2024年のクリスマスライブも映像作品化

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

伊波杏樹が、12月24日に1stアルバム『Fiesta』のアナログレコードと、ライブBlu-ray『An seule etoile ～autre coeur～』（etoileの「e」は、アキュートアクセントありが正式表記）を同時リリースする。

■アナログレコードはカラーヴァイナル仕様で発売

声優、俳優、アーティストなど、幅広く活動する伊波杏樹。8月6日に発売された1stアルバムには、その表現力を武器にバラエティに富んだ楽曲を収録。アナログ盤はCDに収録されている全12曲からアナログ用の曲順で10曲をセレクト。リマスタリングを施し、カラーヴァイナル仕様で発売される。

そして、2024年末に行ったクリスマスライブ『An seule etoile ～autre coeur～』が映像化。当日は、カバー曲中心のセットリストで自身の楽曲も織り交ぜながらステージを進行。バンド編成で表現力豊かに歌う姿に注目だ。

また、この2タイトルのW購入スペシャルプレゼントも決定。「直筆サイン入りB2告知ポスター」が5名に当たる、詳細は、商品に封入されている応募券、応募はがきで。

■伊波杏樹 コメント

伊波杏樹としてアーティストデビューして2年が経ち、この度、3年目にして初となるアナログレコード盤がリリースされます！！

お話を頂いた時は、全く想像していなかったのでとても驚きましたが、この1st ALBUMは、私の歌声や言葉、紡ぐ音楽に出逢っていない、まだ見ぬ場所へも胸を張って飛び出していける強いエネルギー溢れる一枚となっています！

アナログレコード盤になって世界観がどんな広がりをみせるのか…。

是非 お手元で体感してみてください！

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

ANALOG『Fiesta』

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『An seule etoile ～autre coeur～』

