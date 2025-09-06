伊波杏樹 1stアルバム『Fiesta』のアナログレコードが発売決定！2024年のクリスマスライブも映像作品化
伊波杏樹が、12月24日に1stアルバム『Fiesta』のアナログレコードと、ライブBlu-ray『An seule etoile ～autre coeur～』（etoileの「e」は、アキュートアクセントありが正式表記）を同時リリースする。
■アナログレコードはカラーヴァイナル仕様で発売
声優、俳優、アーティストなど、幅広く活動する伊波杏樹。8月6日に発売された1stアルバムには、その表現力を武器にバラエティに富んだ楽曲を収録。アナログ盤はCDに収録されている全12曲からアナログ用の曲順で10曲をセレクト。リマスタリングを施し、カラーヴァイナル仕様で発売される。
そして、2024年末に行ったクリスマスライブ『An seule etoile ～autre coeur～』が映像化。当日は、カバー曲中心のセットリストで自身の楽曲も織り交ぜながらステージを進行。バンド編成で表現力豊かに歌う姿に注目だ。
また、この2タイトルのW購入スペシャルプレゼントも決定。「直筆サイン入りB2告知ポスター」が5名に当たる、詳細は、商品に封入されている応募券、応募はがきで。
■伊波杏樹 コメント
伊波杏樹としてアーティストデビューして2年が経ち、この度、3年目にして初となるアナログレコード盤がリリースされます！！
お話を頂いた時は、全く想像していなかったのでとても驚きましたが、この1st ALBUMは、私の歌声や言葉、紡ぐ音楽に出逢っていない、まだ見ぬ場所へも胸を張って飛び出していける強いエネルギー溢れる一枚となっています！
アナログレコード盤になって世界観がどんな広がりをみせるのか…。
是非 お手元で体感してみてください！
■リリース情報
2025.12.24 ON SALE
ANALOG『Fiesta』
2025.12.24 ON SALE
Blu-ray『An seule etoile ～autre coeur～』
