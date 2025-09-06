2025年9月1日（月）、道内のお土産店、スーパーマーケット、コンビニエンスストアにて『北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味 ～黄金のとうもろこし畑から～』が先行販売されました。

『北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味 ～黄金のとうもろこし畑から～』は、「地方をもっと元気にしたい」という応援の想いと、「パウダーをふりかけ、袋をふって混ぜる」ことにちなんだ、『ご当地フレーフレー』シリーズの第一弾。

電子レンジで約2分！ できたてアツアツのポップコーンに十勝産のポップコーンに、北海道産バターを使用したバターしょうゆパウダーをふりかけて楽しむ『北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味 ～黄金のとうもろこし畑から～』。

小袋に入ったパウダーでご当地コラボの商品開発を進められており、今回の、“北海道産のポップコーン×北海道産バターのバターしょうゆ味”から始まり、今後は、全国各地の名物とフレーバーコラボを展開する予定とのことです。

詳細情報

北海道十勝ポップコーン バターしょうゆ味 ～黄金のとうもろこし畑から～

内容量：54g

価格：オープン（想定価格 税込324円前後）

発売日：2025年9月1日（月）

先行販売エリア：北海道のお土産店、コンビニエンスストア、スーパーなど

※北海道での先行販売後、全国に拡販します。

※一部取り扱いの無い店舗があります。

※店舗により販売時期が異なる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

バターしょうゆパウダーをアツアツのポップコーンに振りかけて食べる新商品が登場。作るときから盛り上がること間違いなし！

自宅でのパーティーやお酒のお供としてもおすすめです◎ 全国での販売開始は11月1日（土）を予定されているとのこと。一足先に、北海道で出来立てアツアツのポップコーンを味わってみて！

文／北海道Likers

【画像・参考】北海道ならではの新商品！北海道産バターを使用した「バターしょうゆ味」のポップコーンを9月1日（月）より北海道で先行発売！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

