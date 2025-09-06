「自分はダメな人間だと思う」「失敗やミスを過剰に恐れてしまう」「常に他人からの評価が気になる」と悩んでいる場合、もしかしたら自己肯定感が低いのかもしれません。書籍『シリコンバレー式世界一の子育て』の著者であり、アメリカのシリコンバレーで保育を学び、幼稚園を設立するなどして、20年以上暮らしてきた中内玲子さんによると「日本人はアメリカ人と比べて、自己肯定感が低いことを肌で感じてきた」といいます。今回、自己肯定感が低く、日々生きづらさを感じている人たちに向けて、自己肯定感を上げるのが楽しくなる方法を教えてもらいました。

日本人とアメリカ人との自己肯定感の違い

日本とアメリカの自己肯定感の違いは、内閣府の国際比較調査（※）にも顕著に表れています。たとえば「自分自身に満足しているか」「自分には長所があるか」という質問に「はい」と答える日本の若者の割合は、アメリカに比べて著しく低いのです。

この自己評価の低さの背景には、常に他者と自分を比べる価値観や、「謙遜」を美徳とする文化があると感じます。たとえば、会議での発言やほめられたときの反応が象徴的です。

アメリカでは自分の意見をはっきりと述べ、ほめられた際も「ありがとう！」と素直に受け取るのに対し、日本では和を重んじ、「いえいえ、私なんて」と一歩引いた姿勢を取ることが多いです。

この日々の小さな習慣の違いが、自己肯定感のあり方そのものを大きく左右していると感じています。

自己肯定感の低さがもたらすデメリット

自己肯定感が低いことで、次のデメリットが生じます。

●1：「他人軸」になり、自分の意思で決断できなくなる

自分に自信がもてないと、常に「他者からの評価」や「世間の正解」を気にしてしまい、自分の心の声にしたがって決断することが難しくなります。

子育ての選択から夫婦間の会話、仕事の進め方まで、「私がどうしたいか」ではなく「どうすべきか」が基準になりがちです。その結果、なにを選んでも心からの満足感が得られず、精神的に疲れてしまいます。

●2：「NO」と言えず、自分を犠牲にしてしまう

自分に価値があると思えないと、「だれかの役に立つこと」でしか自分の存在意義を見出せなくなりがちです。その結果、パートナーからの無理な要求、職場の雑務、友人からの頼みごとなどを断れず、すべてをひとりで抱えこんでしまいます。

家事も仕事も育児も「完璧にこなさなければ」と自分を追いつめ、気づいたときには心身ともに燃えつきてしまう危険性があります。

●3：親の不安が子どもに伝わり、挑戦する意欲を削いでしまう

お子さんがいる場合、親が自分自身を肯定できていないと、その不安は「この子はこのままで大丈夫だろうか」という形で子どもに向けられてしまうことがあります。

子どものありのままの姿を信じきれず、ついほかの子と比較したり、先まわりして口や手を出したりしがちです。その結果、子どもは「自分は信じられていない」と感じ、失敗を恐れて新しいことへの挑戦をためらうようになってしまうことがあります。

自己肯定感が低いことは見方を変えれば「強み」に

一方で、視点を変えれば、自己肯定感が低いことは強みにもなります。

●強み1：相手に寄りそう「聞く力」で、深い信頼関係を築ける

「私が、私が」という自己主張が控えめな分、相手の話をさえぎらず、丁寧に耳を傾けることができます。その謙虚で誠実な姿勢は、周囲に「この人になら安心して話せる」という印象を与えるでしょう。

たとえば、お子さんの言葉を評価せずに受け止めることで「この人にはなにを話しても大丈夫」という、絶対的な安心感をはぐくむことができます。この姿勢は、夫や友人、同僚との信頼関係を育んでくれるでしょう。

●強み2：責任感が強く、仕事や家事が丁寧で信頼される

「失敗したらどうしよう」という気持ちは、裏を返せば「物事を完璧にやりとげたい」という強い責任感の表れです。その慎重さから、仕事や家事においても細部まで手を抜かず、丁寧で質の高い結果を出します。

時間はかかるかもしれませんが、その堅実な姿勢は「あなたにまかせれば安心」というたしかな信頼につながり、職場や家庭において、頼りにされる存在として評価されるでしょう。

●強み3：人の痛みがわかり、心からの共感を示すことができる

自分自身が自信のなさや欠点に悩んだ経験があるからこそ、他人の弱さや痛みに深く共感することができます。

たとえば、お子さんが失敗して落ちこんでいるとき、その気持ちを頭ごなしに否定せず、「そうだよね、辛いよね」と心から寄りそうことができるでしょう。

その深い共感力は、相手に「自分はひとりではない」という大きな安心感を与え、温かな信頼関係を育んでくれるでしょう。

自己肯定感を上げる「ささやかな習慣」

自己肯定感を上げることは、今の自分を否定し、別人になることではありません。むしろよいときも、そうでないときも、どんな自分も丸ごと受け入れることが大切です。

その第一歩として、日常に隠れている「悦（よろこ）び」に気づく習慣をもつことをおすすめします。

私自身、かつては自分の「できないこと」ばかりに目を向けてしまう次男に悩んだことがありました。そこで始めたのが、夜寝る前に「今日あったよいこと」を3つだけ一緒に探す、というささやかな習慣です。

初めはなかなか見つけられなかった息子も、続けるうちに「おやつがおいしかった」「お友達と笑った」など、日常の小さな悦びを自分の力で見つけられるようになり、表情が驚くほど明るくなっていきました。

これは大人も同じです。まずは一日ひとつ、「今日のよかったこと」を見つけることから始めてみてください。

私たちの脳は、意識を向けたものを探す性質があります。この「うれしいこと探し」を続けることで、不足ではなく「満ちたりていること」に気づく心のセンサーが育ち、自己肯定感の温かな土台となってくれるはずです。

他人と比べる必要はありません。ご自身の心地よさを大切に、あなたのペースで最初の一歩を踏み出してみませんか。

※ 「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」（令和5年度）https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d0d674d3-bf0a-4552-847c-e9af2c596d4e/3b48b9f7/20240620_policies_kodomo-research_02.pdf