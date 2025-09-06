「いっつも同じコーデ」→【ユニクロ】の「人気グッズ」1点投入でマンネリ回避！

「いっつも同じコーデ」問題、実は小物ひとつで解決できるかも。【ユニクロ】小物なら、気軽に取り入れられそうなのに着こなしの印象がぐっと変わりそうです。公式オンラインストアのランキングでも上位を獲得したバッグやベルトなど、毎日使えそうな優秀アイテムをピックアップしました。ぜひデイリーコーデのマンネリ脱却に投入してみて。

コーデュロイ素材で季節感プラス「バケットハット」

【ユニクロ】「アジャスタブルハットコーデュロイ」\1,990（税込）

コーデ全体の印象を左右する顔まわりにアクセントを加えられるのが、このコーデュロイ生地のバケットハット。公式オンラインストアによると顔まわりがすっきりとして見えるようブリムの角度にこだわったとのことで、顔の輪郭のすっきり見えが期待でき、ふっくらとした素材感で秋らしさを先取りできそうです。洗濯機で洗えるのも嬉しいポイント。装いに一点足すだけで、がらりと変わった雰囲気を楽しめそう。

知的なムードと旬を両立する「サングラス」

【ユニクロ】「サングラスラウンドコンビ」\1,990（税込）

今年らしいプレッピーな着こなしに欠かせないのが、知的なムードを演出するラウンドフレームのサングラス。かけるだけでシンプルなコーデがクラシカルに映り、今っぽい雰囲気にアップデートできそうです。さらにレンズには紫外線カットや、ブルーライト低減の機能付き。さらに、くもり止め加工も施されているので、実用性が高そうなのも魅力です。

経年変化を楽しめる「本革ベルト」

【ユニクロ】「ヴィンテージベルト」\2,990（税込）

公式オンラインストアによると、本革を100％使用し、一枚革を丸ごと使ったという贅沢なつくりのベルトも要チェック。「使えば使うほどになじんで味が出る」という一品です。粗めのエンボス加工がカジュアルなニュアンスを添え、アンティーク加工を施したサドル型バックルが存在感をプラス。腰まわりにアクセントが生まれ、単調に見えがちなコーデを引き締めてくれそうです。

人気バッグのミニ版！ カラバリ豊富な「バッグ」

【ユニクロ】「ラウンドウルトラミニバッグ」各\1,290（税込）

マンネリ打破に効きそうなのが、「ラウンドミニショルダーバッグ」のコンパクト版。ベーシックカラーのほかピンクやダークパープルなど全6色展開で、着こなしに新鮮さを添えられそうです。ナイロン素材のシワ感がこなれムードを加え、撥水加工付きなうえ、ストラップアレンジが可能という優秀なアイテム。公式オンラインストアによると、「スマートフォンや財布の収納に便利なコンパクトサイズ」とのことで身軽に持ち歩けそうなのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K