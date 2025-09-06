Photo: SUMA-KIYO

防災アイテムも3COINSで。

万が一のあらゆるシチュエーションを想定して、備えを見直したい「防災アイテム」。ただ、どうしても使いどころが限られているから、何でも高額なものを揃えるのは気が引けます。

そこで今回は、330円〜550円（税込）とリーズナブルに手に入るのに実用的な「3COINSの防災アイテム」をまとめて紹介します。

550円なのに完成度の高い「ウォータータンク」

Photo: Yuhei Tokimatsu 3COINS｢ジャグ付きウォータータンク：8L／SOBANI｣ 550円（税込）

はじめに紹介するのは｢ジャグ付きウォータータンク」。防災のために作られたアイテムですが、ゴツい見た目ではなく、日々の暮らしにも活躍してくれるのです。

いかにもな道具ではないけれど、いざというとき頼りになる--まさにそんな立ち位置のこちらは、やさしいデザインが特徴的。それでいて、使い方やメモリなど必要な情報は大きくわかりやすくプリントされています。

Photo: Yuhei Tokimatsu

実際にキャンプ場で使ってみたところ、畳めばぺったんこになるほどソフトなのに、しっかりとした素材で使いやすい。それに取手にはプラパーツが配置されているので、手に食い込みにくい仕様。少し遠くの炊事場からテントサイトまで運ぶ際、ストレスがありませんでした。

Photo: Yuhei Tokimatsu

特に使いやすかったのが、片手でワンタッチ操作できる蛇口。約400mlほどをタンブラーに注いでみたところ約10秒で注ぐことができ、水量も程よい塩梅でした。

550円と手頃なのに、機能性バッチリで頼もしい「ウォータータンク」。暮らしに馴染むデザインだから、ガーデニングにキャンプ……と、備えるだけではなく普段から活用できますね。

↓詳しくはこちら

550円とは思えない完成度。3COINSのウォータージャグは防災やアウトドアで活躍

乾電池でスマホを充電できる充電器

Image: 3COINS 3COINS「防災ライト付き乾電池バッテリー／SOBANI」550円（税込）

水の確保ができたら、次は通信手段。そこで活躍するのが「防災ライト付き乾電池バッテリー」です。

今や充電式のモバイルバッテリーが主流ななか、モバイルバッテリー自体を乾電池で稼働させるこれは停電など非常時に重宝しそう。

Image: 3COINS

この乾電池バッテリー、単3乾電池×4本を入れると1,000mAhの充電器に。4,000mAh相当のスマホを約15%充電することが可能です。最終手段として持ち合わせておくと、安心感が違います。

しかも、スイッチを切り替えるとLEDライトが点く機能も。それに、上蓋には災害伝言ダイヤル、救急相談など基本的な緊急連絡先が記載されています。本当にこの充電器が活躍する時には、スマホでググるバッテリー残量も惜しいだろうからこれは助かる。

と、ありがたい機能の詰まった防災ライト付き乾電池バッテリーですが、驚くべきは550円（税込）という手頃さ……。こんなに安いのなら、乾電池もいっぱい買って備蓄するのが良いかも。本機は充電式電池が使えないというのでね。

↓詳しくはこちら

防災の味方。乾電池で充電できる3COINSのLEDライト付きモバ充

ハサミやドライバーがまとまった「多機能ツール」

Photo: SUMA-KIYO 3COINS「多機能ツール／SOBANI｣」330円（税込）

最後は、あらゆる道具が1つになった「多機能ツール」。確かに防災バッグに食べ物やライトは入れるけれど、ハサミや缶切りなど地味に使いどころのある道具は忘れがちかも。

サイズは高さ1.2×幅9.3×奥行き2.5cmとコンパクトながら、ナイフ、はさみ、プラスドライバー、マイナスドライバー、栓抜き、ワインオープナー、缶切り、爪やすりの8つの機能が凝縮された優れもの。

Photo: SUMA-KIYO

どのツールも小型なのにしっかりしたつくり。特に使いどころの多そうなはさみはバネ付きでスムーズに開閉でき、紙やビニール紐程度であれば問題なくカット可能。小型ながら、実用性の高い仕上がりです。

Photo: SUMA-KIYO

そして、小さめなキーリングもついているため紛失防止にも。やはりナイフも内蔵されているものだから、取り扱いには注意したいところです。

防災バッグに入っていると、何かと活躍してくれる「多機能ツール」。この多機能ぶりで330円（税込）だから、さすが3COINSだよなぁ。

↓詳しくはこちら

たった330円でいいんですか？ 3COINSの多機能ツールが超優秀だった