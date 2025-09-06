フジテレビ「有吉の夏休み2025 密着77時間in Hawaii」（後7・00）が6日に放送された。到着後最初の食事でタレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）冷静な指摘に主役のお笑いタレント・有吉弘行（51）ら出演者たちがタジタジとなる場面があった。

冒頭、有吉、みちょぱ、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」吉村崇、女優・野呂佳代の4人が登場し、ホテルでお笑いコンビ「さや香」新山と合流。5人で今回のハワイで1食目に選んだのはブラジル料理のシュラスコ「テキサス デ ブラジル」。

一行はお店に到着し、ドリンクを注文後に店内の中央にあるサラダバーへ。野菜、チーズ、サーモン、ハムなど約50種類がずらりと並び、オマール海老のスープや、チキンと黒豆の煮込みといった豊富な料理に有吉らはテンションがさらに上がった。

それぞれお皿いっぱいに取り、席に着くと有吉は「食べていいの?いただきまーす」と食べ始め「うまい!」とうなった。野呂、吉村、新山も有吉に続きサラダを食べていると、みちょぱが「えっ!?乾杯した?」と一人冷静だった。

これに野呂が「してない」と即答し、有吉、吉村、新山は苦笑い。みちょぱは「乾杯しましょうよ」とグラスを手に「え?忘れてる?」と笑った。吉村は「みんな興奮しちゃって…」と忘れていた原因を伝えつつ、改めて全員で乾杯して食事を楽しんだ。