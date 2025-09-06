4人組バンド「T-BOLAN」のベーシスト上野博文（60）が6日、肺がんのステージ4と診断を受けたことを発表した。

所属事務所によると、上野は7月初旬に不調を感じ、検査の結果、肺がんのステージ4、数か所への転移が認められると診断された。診断直後から、転移部分への放射線治療を経て、現在は肺がんに対する投薬治療に臨んでおり経過は良好だという。

バンドは7月10日、メジャーデビューの記念日にファンクラブ限定の配信でライブ活動を終了すること発表。9月から来年にかけて行われる47都道府県ツアー「T-BOLAN LAST TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47」が最後のライブツアーとなる。

上野の出演について所属事務所は「ステージに立ち、皆様の前で演奏することを目標とし、日々の治療に励んでおります。どういった形での出演になるのかは、本人と主治医、メンバー、チームで話し合いながら検討してまいります」とした。

T-BOLANは1990年に結成。91年7月10日にメジャーデビュー。「離したくはない」「じれったい愛」「Bye For Now」など数々のヒット曲を生み出し、90年代のロックシーンをけん引した。99年にボーカルの森友嵐士の心因性発声障害のため解散。2012年に活動を再開するも、14年にまた活動休止。15年には上野がくも膜下出血で倒れたがリハビリを経て奇跡の復活。17年から再始動していた。

▼上野博文のコメントは以下の通り

この度は体調のことでご心配をおかけして、本当に申し訳ありません。

そして、いつもT-BOLANを支えてくれてありがとうございます。

現在は治療を受けながらも、食欲もあって元気に過ごしています。

これからも前を向きながら、9月から始まるラストツアーのステージに立つことを目標に、一日一日を大切に過ごしています。

10年前、奇跡的にまたステージに戻ってこられたように、今回も必ず乗り越えて、皆さんと音楽でつながれる日々を、大切にしていきたいと思っています。

皆さんの応援や想いが、僕の心を支えてくれる大きな力です。

「がんばります！」

T-BOLAN上野博文