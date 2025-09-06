¡ÈºÇ¶²¡ÉÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¢¤ÎÂç¿Íµ¤°Ëâ¥¥ã¥é¤Ë¡© ÆüËÜ¥¢¥Ë¥áÂç¹¥¤¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È²ò¼á°ìÃ×¤¹¤®¤ë¡É¥³¥¹¥×¥ì¤¬ÏÃÂê
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¡õÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼Âç¹¥¤¤Î½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢Âç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¡È²ò¼á°ìÃ×¡É¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¤Ã¤×¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡È¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡É¥³¥¹¥×¥ì
¡¡WWE½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ºòÇ¯ÈäÏª¤·¤¿¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¥¥ã¥é¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òºÆ·Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ä¥Þ¥ó¥¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÇ®¶¸Åª¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¼¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¡£ºòÇ¯¤ÏÀäÂÐÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÈºÇ¶²½÷²¦¡É¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¡ÖDEATH NOTE¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¡ÈÌï ³¤º½¡É¤È¡È¥ê¥å¡¼¥¯¡É¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¼¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÈà½÷¤Ë¤É¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Íè¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¸þ¤±º£Ç¯¤âÆ±Î½¥ì¥¹¥é¡¼¤ò´¬¤¹þ¤àµ¤Ëþ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¡£ºÆ·Ç¤µ¤ì¤¿¡È²ò¼á°ìÃ×¤¹¤®¤ë¡ÉºòÇ¯¤Î¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¹¤®¡×¡Öº£Ç¯¤â³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¤ÎÎû¹ö¤µ¤ó¤ÈàÈãÝºÂ¤Ï¤É¤¦¡©¡×¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ô¥Ã¥³¥í¤È¸çÈÓ¤¬¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎWWE¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ë²¦ºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤ä¤ä°Õµ¤¾ÃÄÀµ¤Ì£¤Î¥¼¥ê¡¼¥Ê¤À¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
