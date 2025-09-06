¥×¥í¥ì¥¹ÈÓÌîÍºµ®¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÄ©Àï¡¡¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®¡×
¡¡¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎDDT¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÈÓÌîÍºµ®¤¬6Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¿ÍX¥ê¡¼¥°¡¢¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼·ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¡Ö¸å²ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏºÇ¶¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶¯¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡30ºÐ¤ÎÈÓÌî¤Ï¹ñ»Î´ÜÂç¥é¥°¥Ó¡¼Éô½Ð¿È¤Ç178¥»¥ó¥Á¡¢115¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¡£º£µ¨¤ÏÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢Íèµ¨¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Î¥¸¥ÞÁêÌÏ¸¶¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¿Ø¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£