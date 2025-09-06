8月27日に誕生日を迎えた元乃木坂46の「さゆりんご」ことタレントで女優の松村沙友理(33)が6日、東京・DDD青山クロスシアターでバースデーイベントを行った。北は北海道から南は九州まで300人以上のファンが全国から集結。ユニークな趣向を凝らしたイベントで盛り上がった。

ファンからの質問コーナーでは「僕もお米が大好きで、1回にご飯を3合食べます。最近、おなかが出てきちゃって…。どうやったら(松村さんのように)そんな良いスタイルをキープ出来るのか、方法を教えて下さい」。

松村は「食事の後は、すごくおなかが出るタイプなんですよ。ロケの後とか、特に腹筋を意識して、過ごしています」とファンに秘訣（ひけつ）を明かした。

「記憶力クイズ」や「さゆりんごとビンゴ」で楽しんだあと、乃木坂46のアッパーソング「ハウス！」の歌唱にチャレンジ。

近くの神宮球場では「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」のライブが開催されていて、後輩たちに届けとばかりに振りも交えての熱唱となった。松村は「ものすごく楽しかったファンの皆なと同じ空間を感じることができて幸せでした。また、開催したいです」と話した。