《新作》欲しいのキターーッッ！！【ガチャ】可愛さ爆発♡「ディズニーグッズ」

見つけるとついつい足を止めてしまう【ガチャ】コーナー。キャラクターグッズやミニチュア、ユニークなアイテムまでいろいろな種類が揃っています。今回は、見つけたら即GETしてほしい「ディズニーグッズ」をご紹介します。

これ良すぎっ！「ディズニーキャラクター ファッションリング ロイヤルクリア」

ガチャガチャ好きな@gnm.aoさんが「ディズニー行く時につけて行きたい～♡」と大興奮のこちらは、「ディズニーキャラクター」の「ファッションリング」。程よい透け感とボリューミーなビジュアルがとにかく可愛い1品。@gnm.aoさんがGETしたミッキー・ミニー・スティッチのほか、ベイマックス・プー・ニック・ジュディなどがラインアップ。ミッキー・スティッチ・ベイマックスはオーロラカラーのレアも入っているそう。1回\300（税込）なので、推しが出るまで回してみてはいかがでしょう。

考えた人天才！「ディズニー ウエアコレクション」

@gnm.aoさんが「お友達の神引きと自分の神引きで欲しいのゲットできた」と大興奮のこちらは「Disney SERIES CREATED by MUS」の服をミニチュアサイズのキーホルダーにしたおしゃれな1品。服のシワや細かなプリント部分までしっかり再現されていて、クオリティがかなり高め。Tシャツのほかニットなど全7種類です。どれが出ても可愛くておしゃれなので、ついつい回しすぎてしまいそう。お値段は1回\400（税込）です。

