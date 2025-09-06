スコティッシュフォールドのまるくんは連日の猛暑に少しお疲れの様子。自身で見つけ出したとっておきの『避暑地』での彼の過ごし方に「気持ちわかる」「冷たくて気持ちいいよね」と、コメントが上がり、3.8万再生を超える反響がありました。

【動画：３匹の猫が暮らす家→暑さが厳しい日に１匹がくつろいでいた『まさかの場所』】

暑くても平気

YouTubeチャンネル「I am Maru.」に投稿されたのは、スコティッシュフォールドのまるくんと、同居猫はなちゃん、みりちゃんが暮らすお家のある日の出来事。夏の暑い日、みりちゃんは網戸の前に座っていたんだそう。

飼い主さんに「お庭に出してほしい」と可愛い声でお願いしていたみりちゃん。外がいくら暑くても、お庭で過ごす日向ぼっこの時間が大好きなんだそう。近くでその様子を見ていたはなちゃんは「この暑いのに...」と言いたげな表情でその様子を見つめていたんだとか。

とっておきの『避暑地』

一方まるくんは、はなちゃん、みりちゃんとは別の場所でのんびりとしていたとのこと。実は、まるくんには暑い夏を乗り切るとっておきの『避暑地』があるらしいのです。飼い主さんがお風呂場の浴槽をのぞき込むと...？

そこには、浴槽にぺたっと仰向けに寝転ぶまるくんの姿。どうやら、まるくんはみりちゃんとは対照的に暑いのが苦手な模様。飼い主さん曰く「暑すぎて浴槽が住居になっている」とのこと。確かに浴槽はつるつるして触るとひんやりしているので、暑い日に寝転がったら気持ちが良さそうです。

忘れずに水分補給

起床後は、そのままお風呂場で水分補給。飼い主さんが洗面器に水を入れてあげたところ、浴槽から起きてきて水を飲み始めたのだそう。蛇口から流れる水をお顔に浴びながらお水を飲んでいたため、お顔が水でびしょびしょになってしまったようです。

意図してそうなったのか、そういうわけではなかったのか、真相は謎のままですが、快適な夏の過ごし方をまるくんが教えてくれたのだと感じる一幕でした。

ひんやり気持ちのいい『避暑地』を見つけ出したまるくんに「気持ちわかる」「冷たくて気持ちいいよね」という声が寄せられていました。「I am Maru.」では、まるくん、はなちゃん、みりちゃんの穏やかでほっこりする日常を見ることができます。

まるくん、はなちゃん、みりちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「I am Maru.」さま

執筆：のうきんねこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。