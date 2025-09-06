¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¡Ù¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÛÄê³°¤Ê¾ì½ê¤Ë¡Ø¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡Ù¤¬57ËüºÆÀ¸¡Ö¼«Á³¤¹¤®¤ÆÊÁ¤Ë¸«¤¨¤¿£÷¡×¡ÖÈ¯Á÷¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥À¥ó¥Üー¥ë¤ä¥¿¥ó¥¹¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç55.5Ëü²ó°Ê¾å¤âºÆÀ¸¤µ¤ì¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¿È¤ò±£¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¾Ð¾Ð¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ñ¤ÆÂ®¹¶¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¡Ù¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Û
²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¡Ä¡ª¡©
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤È¤í¤í¤È¤â¤º¤¯¡£¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÄ¹¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤Î¡Ö¤È¤í¤í¡×¤Á¤ã¤ó¡£¥í¥·¥¢¥ó¥Ö¥ëー¤È¥é¥°¥Éー¥ë¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ö¤â¤º¤¯¡×¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤ÎÆü¤ÏÂçÎÌ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤¿ÂÞ¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¶¹¤¤¶õ´Ö¤ÇÂÎ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¥¹¥Úー¥¹¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤ËÆþ¤ë¤Î¡Ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤ÏÌµÍÑ¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¤ÏËþÂ¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÆü¤Ï¿æÈÓ´ï¤Ø
¿§¡¹¤Ê¶¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤è¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¡£ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¿æÈÓ´ï¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿·ä¤Ë¿æÈÓ´ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿æÈÓ´ï¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢É¬»à¤ËÄñ¹³¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£¶¹¤¤½ê¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÆþ¤ë¤Ë¤ã¡ª
Â¾¤Ë¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÈÊÉ¤Î·ä´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¥´¥ßÈ¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¡£¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ÏTikTok¤Ë¤Æ3.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤¤¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
µ»öËÁÆ¬¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³²á¤®¤Æ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÊÁ¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¡ÖÆþ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë±ÕÂÎ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï～¡£µï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤è¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤È¤í¤í¤È¤â¤º¤¯¡£¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀöÌÌÂæ¤ä¥´¥ßÈ¢¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤í¤í¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
