CiON、ユーフォニアム・サックス・ピアノ×ツインボーカルの異色編成 アイドルとバンドのいいとこ取り「自由に一緒に遊びましょう」【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/09/06】5人組ガールズユニット・CiON（シーオン）が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではCiONにインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
Vo.栞音：いろいろな出演者の皆さんがいる中で、わたしたちの唯一無二の器楽奏者とツインボーカルの演奏とダンスで、シーオンの音楽を楽しんでいただきたいです！音に身を委ねて、自由に一緒に遊びましょう！また、エンタメ×ファッションという、純粋に私も参加してみたくなる楽しそうなイベントにシーオンがアーティストとして出演できることがとても嬉しいです！「STARRZ TOKYO 2025」を最高に盛り上げていきたいと思います！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
Euph＆B.Tp聖奈：ユーフォニアム、サックス、ピアノの演奏と、ツインボーカルのユニット。演奏だけで無くダンスや煽りなど、アイドルとバンドの良いところを取り、且つビジュアルも良い！（と言っていただけます（笑））ロック、ジャズ、ポップス幅広く学び、見て聴いて楽しめるインパクトある唯一無二のユニットだと思います！！
Sax.佳子：楽器を持って、歌って、ダンスパフォーマンスする唯一無二なグループです。編成も普通のバンドとは少し違って ユーフォニアム、サックス、ピアノ、ツインボーカルという異色な組み合わせなので音色も新感覚で楽しめます！バラードや、ロック、ジャズ、ポップスなど幅広く挑戦していて、楽器隊のジャジーなソロ演奏があったり、楽曲のジャンルに合わせてボーカルの歌声と表現が憑依するのにも注目して欲しいです！
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
Vo.愛佳：たくさん素敵なアーティスト様がいるのでとっても迷いますが…ガールズクラッシュなカッコいいパフォーマンスをされている@onefiveさんと私たちの音楽の相性が面白そうで、いい化学反応が起きるんじゃないかなと思いました！「アルプス・バイブス」を私たちらしくジャズ風にオリジナルアレンジしてコラボしてみたいです！
Pf.杏実：ISSEIさん。素敵にバラードを歌うイメージがあるので、シーオンの「もしも」というバラード楽曲でコラボしてみたいです！またISSEIさんの新曲「サイレントミッドナイト」をシーオン楽器隊のアコースティック伴奏で、コラボしてみたいです！
栞音：22/7さん。美しい音楽性と、衣装を揺らす綺麗なダンスが魅力的で、楽曲がとてもカッコ良いなと思っていて、シーオンのピアノの音色にユーフォニアム、サックスの演奏とも合う気がするので、コラボしてみたいなと思いました！
― 最近の活動（リリース楽曲）の注目ポイントを教えてください。
聖奈：今年4月16日にavexからメジャーリリースさせていただいた楽曲「しましょ」。MV再生も100万回を突破しました！サビで繰り返される「しましょ」のフレーズが耳に残り、一緒に踊れる明るく楽しい曲です。ピアノからのブラスが映えるイントロなど、シーオンの入口となる楽曲になると思うので、この曲は絶対チェック、しましょ（ハートマーク）
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
