MAZZEL・NAOYA、派手メイク×金髪パーマが別人級 指噛む仕草で異彩オーラ放つ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】NAOYA、色気放出
NAOYAはジャンポール・ゴルチエの半⽣を描くエンタテインメント『ファッションフリークショー』が、2025年9⽉に⽇本へ再上陸することを記念したスペシャルステージに登場。銀髪のパーマヘア、頬に鮮やかなチーク、目頭に入れた水色のアイシャドウなど、強烈なインパクトを与えるスタイリングで普段とは異なる魅力を放った。ランウェイトップでは、右手を天高く掲げるとそのまま口元に持っていき、人差し指を噛むセクシーな仕草で魅了していた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NAOYA、異彩オーラ放つ
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
